به گزارش خبرنگار مهر، جنجال علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور، پس از تساوی یک - یک مقابل استقلال، وارد مرحله تازه‌ای شده است.

حاشیه‌ای که از اظهارات تند او درباره شرایط باشگاه و مدیرعامل آغاز شد و با واکنش حجت کریمی و تصمیم جواد نکونام برای کنار گذاشتن این دروازه‌بان و ارجاع پرونده‌اش به کمیته انضباطی باشگاه، ابعاد جدی‌تری پیدا کرد.

بیرانوند که در صحبت‌های پس از بازی، درباره مسائل مختلف از شرایط تراکتور تا موضوعات مرتبط با دیگران اظهارنظر کرده بود، حالا با لحنی متفاوت در فضای مجازی به سراغ هواداران تیمش رفته است.

او در تازه‌ترین واکنش خود بر ضرورت فراموش کردن حواشی و تمرکز بر دیدار پیش‌رو مقابل الشمال در لیگ نخبگان آسیا تأکید کرده است؛ تغییری در موضع‌گیری که پرسش‌هایی درباره سرانجام اختلاف او با مدیران باشگاه ایجاد می‌کند.

در شرایطی که بیرانوند پیش‌تر خود را در جایگاه منتقد و مدافع برخی مسائل و افراد قرار داده بود، اکنون اولویت را به آرامش تیم و مسابقه آسیایی پیش‌رو گره زده است. با این حال، تأکید بر کنار گذاشتن حواشی به‌تنهایی نمی‌تواند ابهام‌های ایجادشده درباره آینده این دروازه‌بان در تراکتور را برطرف کند.

در بخشی از نوشته بیرانوند آمده است: «الان زمان مناسبی برای صحبت های بیشتر نیست و تیم به آرامش و تمرکز نیاز داره و بدونید هیچ چیز ذره ای از احترام من به هواداران تراکتور را کم نمی کنه و به زودی مفصل صحبت می کنم».

حالا باید دید آیا این تغییر لحن، مقدمه‌ای برای پایان اختلاف‌هاست یا پرونده بیرانوند و تراکتور همچنان در انتظار تصمیم نهایی باشگاه باقی می‌ماند.