جانشین آسانی در ترکیب استقلال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دیداری حساس از هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر دوحه به مصاف الغرافه قطر می‌رود؛ مسابقه‌ای که آبی‌پوشان برای کسب نتیجه مطلوب در آن به دنبال حفظ روند خوب خود در رقابت‌های آسیایی هستند.

یاسر آسانی وینگر آلبانیایی استقلال و یکی از بازیکنان تأثیرگذار این تیم در فصل جاری، در نیمه نخست دیدار برابر تراکتور دچار مصدومیت شد و نتوانست به بازی ادامه دهد. این بازیکن از روز جمعه ۱۷ مهر روند درمانی خود را آغاز کرده است، اما هنوز وضعیت حضور او در دیدار مقابل الغرافه مشخص نیست و با توجه به شرایط جسمانی‌اش، احتمال غیبت او در این مسابقه وجود دارد. با این حال، آسانی در سفر استقلال به قطر، کاروان این تیم را همراهی می‌کند تا وضعیت او برای حضور در میدان مشخص شود.

در همین حال، سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، برای غیبت احتمالی این وینگر نگرانی چندانی ندارد و محمدحسین اسلامی، دیگر وینگر آبی‌پوشان، آماده است تا در صورت نیاز از ابتدا برابر الغرافه به میدان برود.

اسلامی در بیشتر دیدارهای فصل جاری به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده و عملکرد قابل‌قبولی داشته است. او در جریان بازی‌های استقلال نیز با ارسال دو پاس گل مهم، نقش مؤثری در موفقیت تیمش ایفا کرده است. پاس گلی به یاسر آسانی در دیدار برابر پرسپولیس و پاس گلی دیگر به اسماعیل قلی‌زاده در مصاف با السد قطر که توانایی‌های این بازیکن را در نقش‌آفرینی هجومی نشان می‌دهد.

به این ترتیب در شرایطی که حضور آسانی در دیدار حساس برابر الغرافه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اسلامی یکی از گزینه‌های اصلی کادر فنی استقلال برای پر کردن جای خالی احتمالی این بازیکن خواهد بود.