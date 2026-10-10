به گزارش خبرنگار مهر، بهرام گودرزی مدافع تیم فوتبال آلومینیوم اراک، در نقل‌وانتقالات تابستانی با عقد قراردادی به استقلال پیوست، اما به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان، این بازیکن تا پایان نیم‌فصل در عضویت تیم آلومینیوم باقی ماند و قرار است از نیم‌فصل دوم به جمع شاگردان سهراب بختیاری‌زاده اضافه شود.

حضور گودرزی در استقلال می‌تواند شرایط خط دفاعی این تیم را با تغییراتی همراه کند. در حال حاضر، حسین گودرزی در پست دفاع چپ آبی‌پوشان رقیب مستقیمی در ترکیب تیم ندارد و در صورت مصدومیت یا محرومیت او، بختیاری‌زاده برای انتخاب جانشین با چالش مواجه خواهد شد. با اضافه شدن بهرام گودرزی، استقلال در این پست از گزینه دیگری برخوردار می‌شود و سرمربی آبی‌ها می‌تواند با توجه به شرایط فنی بازیکنان، تصمیم مناسب‌تری برای ترکیب اصلی بگیرد.

بهرام گودرزی در فصل جاری لیگ برتر در ۶ مسابقه برای آلومینیوم اراک به میدان رفته و موفق شده است دو گل به ثمر برساند و یک پاس گل نیز ثبت کند. این آمار در حالی به ثبت رسیده که حسین گودرزی در تمامی دیدارهای فصل جاری استقلال در ترکیب اصلی حضور داشته و تاکنون یک پاس گل به نام خود ثبت کرده است.

با این شرایط، رقابت برای حضور در ترکیب اصلی استقلال از نیم‌فصل دوم می‌تواند جدی‌تر شود. بهرام گودرزی با توجه به عملکرد خود در ترکیب آلومینیوم، این فرصت را دارد تا برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی آبی‌پوشان با حسین گودرزی رقابت کند و حتی جای او را در ترکیب بگیرد. به این ترتیب، اضافه شدن این مدافع به استقلال می‌تواند یک چالش شیرین برای بختیاری‌زاده ایجاد کند؛ چالشی که در نهایت به سود سرمربی و افزایش رقابت در خط دفاعی تیم خواهد بود.