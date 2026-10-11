به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا را در شرایطی آغاز کرد که به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، امکان جذب بازیکنان جدید را نداشت. این در حالی است که آبی‌پوشان در ابتدای فصل چند بازیکن خود از جمله رامین رضاییان، منیر الحدادی، داکنز نازون و آنتونیو آدان را نیز از دست دادند و با محدودیت‌هایی در ترکیب خود مواجه شدند.

در این شرایط، یاسر آسانی که فصل گذشته به استقلال پیوست، توانسته است با عملکرد مطلوب خود به یکی از مهره‌های کلیدی این تیم تبدیل شود. وینگر آلبانیایی آبی‌پوشان علاوه بر جلب اعتماد کادر فنی، رضایت هواداران را نیز به دست آورده و با تأثیرگذاری در خط حمله، نقش مهمی در نتایج استقلال داشته است.

آسانی در هشت دیدار استقلال در لیگ برتر و یک مسابقه آسیایی، چهار گل به ثمر رسانده و دو پاس گل ثبت کرده است تا از نظر آمار گل و پاس گل، یکی از موثرترین بازیکنان آبی‌پوشان در فصل جاری باشد.

با این حال مصدومیت این بازیکن در دیدار برابر تراکتور، نگرانی‌هایی را درباره وضعیت استقلال برای بازی‌های پیش رو ایجاد کرده است. آسانی در نیمه نخست آن مسابقه مصدوم شد و نتوانست در نیمه دوم به میدان برود. استقلال که نیمه اول را با برتری به پایان رسانده بود، در ادامه گل تساوی را دریافت کرد و دو امتیاز مهم را از دست داد.

تاکنون خبر رسمی درباره غیبت قطعی آسانی در دیدار برابر الغرافه قطر در هفته دوم مرحله لیگ لیگ نخبگان آسیا از سمت باشگاه استقلال منتشر نشده است و این بازیکن قرار است کاروان استقلال را در سفر به دوحه همراهی کند. با این وجود، وضعیت آمادگی او همچنان یکی از دغدغه‌های هواداران استقلال به شمار می‌رود؛ موضوعی که سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی آبی‌پوشان، نیز در نشست خبری پس از دیدار با تراکتور به آن اشاره کرد.

در صورت نرسیدن آسانی به این مسابقه، بختیاری‌زاده باید برای چینش خط حمله و انتخاب جانشین این بازیکن تصمیم‌گیری کند. استقلال در شرایطی به مصاف الغرافه می‌رود که به دنبال کسب دومین پیروزی متوالی خود در لیگ نخبگان آسیاست و غیبت احتمالی یکی از مهره‌های تأثیرگذارش می‌تواند آزمونی مهم برای سرمربی آبی‌پوشان باشد.

اکنون نگاه‌ها به تصمیم بختیاری‌زاده دوخته شده است تا مشخص شود استقلال در صورت غیبت آسانی چگونه کمبود این بازیکن را جبران خواهد کرد و آیا می‌تواند بدون اتکا به یکی از ستاره‌های اصلی خود نیز عملکرد موفقی داشته باشد یا خیر.