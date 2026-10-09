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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

وحدت ملی، سپر مقابله با جنگ روانی دشمن

وحدت ملی، سپر مقابله با جنگ روانی دشمن

نمین- امام جمعه عنبران با اشاره به ناکامی دشمن در عرصه نظامی، حفظ همدلی، برادری و انسجام ملی را عامل خنثی‌سازی جنگ روانی و توطئه‌های دشمن خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یاور مرادی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه عنبران با اشاره به فضیلت سوره مبارکه حمد، این سوره را از برکات الهی برای امت پیامبر اسلام (ص) دانست و بر جایگاه ویژه آن در قرآن کریم و نماز تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت قرائت و تدبر در آیات سوره حمد، بر بهره‌مندی از برکات معنوی این سوره و توجه به معارف و پیام‌های آن در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

امام جمعه عنبران همچنین با تأکید بر ضرورت همدلی، برادری، وحدت و انسجام ملی اظهار داشت: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، به دنبال جنگ روانی و ایجاد اختلاف در جامعه است؛ اما ملت ایران با آگاهی، تدبیر و حفظ وحدت ملی، در برابر توطئه‌های دشمن ایستادگی کرده و نقشه‌های آنان را خنثی می‌کند.

کد مطلب 6972507

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