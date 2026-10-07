افشار: پرونده شهر جهانی گلیم را پیگیر هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد افشار اظهار کرد: احیای صنایع دستی منسوخ‌شده در اولویت این اداره کل است و ما سعی می‌کنیم با احیای این رشته‌ها نظیر۹ اجاق‌اقی، شال‌بافی و جاجیم‌بافی بتوانیم به احیای این صنایع دستی اصیل کمک کنیم.

وی افزود: از ۱۱ هزار صنعتگر و هنرمند صنایع دستی استان، بیش از ۶ هزار نفر، بیش از ۶۰ درصد آنها را بانوان خلاق و مبتکر تشکیل می‌دهند که در حوزه صنایع دستی فعالیت متنوعی را انجام می‌دهند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل به برپایی نمایشگاه توانمندی بانوان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اردبیل اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه، غرفه‌های متعددی برای هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی استان، به‌ویژه بانوان برپا شده تا محصولات متنوع خود را عرضه کرده و امکان فروش آنها را نیز فراهم کنند.

افشار افزود: ما نیز حمایت‌های لازم را از صنعتگران و هنرمندان با پرداخت تسهیلات و همچنین پوشش بیمه‌ای انجام می‌دهیم تا به راحتی بتوانند در این حوزه فعالیت کنند.

وی افزود: در رشته‌هایی نظیر گلیم، ورنی، جاجیم، قلم‌زنی، زیورآلات سنگ‌های قیمتی و صنایع چوبی، بانوان ما فعالیت بیشتری را انجام می‌دهند و این روند با قوت و قدرت ادامه دارد.

افشار در ادامه بیان کرد: در بحث مستندسازی و احیای رشته‌های صنایع دستی منسوخ، تلاش بر این است تا فعالیت‌ها به نحوی باشد تا شرایط ثبت ملی و جهانی این آثار را فراهم کنیم.

وی افزود: جاجیم خلخال در حال منسوخ شدن بود که با احیای آن، تلاش می‌کنیم خلخال را به عنوان شهر ملی جاجیم در کشور معرفی کنیم.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل در مورد آخرین وضعیت پیگیری پرونده جهانی شدن شهر عنبران به عنوان شهر گلیم گفت: در این زمینه نیز الزامات مورد توجه است و باید شکل و شمایل این منطقه برگرفته از این هنر اصیل باشد و در کنار آن، برپایی نمایشگاه و فروشگاه دائمی نیز جزو توجهات و الزامات جدی در این بخش است که امیدواریم با بالا بردن کیفیت کار در هنر ـ صنعت گلیم، بتوانیم به ثبت جهانی شهر عنبران به عنوان شهر گلیم کمک کنیم.