به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جوان جسور در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر نرجه با اشاره به خطرات ناشی از کاهش جمعیت، کاهش آمار ازدواج را یکی از عوامل مؤثر در این روند دانست و بر ضرورت ورود جدی‌تر مسئولان برای تسهیل ازدواج جوانان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مشکلات پیش روی جوانان در مسیر ازدواج نیازمند توجه و اقدام عملی مسئولان است، اظهار کرد: یکی از راهکارهای حمایتی، واگذاری زمین رایگان به جوانان است؛ چراکه کشور از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه زمین برخوردار است و می‌توان از این ظرفیت برای تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده استفاده کرد.

مقاومت در برابر زورگویی نظام سلطه

امام‌جمعه نرجه با تأکید بر ضرورت ایستادگی در برابر دشمنان، مقاومت در برابر زورگویی قدرت‌های سلطه‌گر را از اصولی دانست که نباید تحت فشارها کنار گذاشته شود.

وی تأکید کرد که حفظ عزت و استقلال کشور، نیازمند پایداری در برابر زیاده‌خواهی دشمنان و اتکا به توان داخلی است.

جسور همچنین بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی در مواجهه با فشارهای خارجی تأکید کرد و گفت: ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی نظام سلطه، زمانی مؤثرتر خواهد بود که مردم و مسئولان با همدلی و همبستگی، از منافع ملی و استقلال کشور صیانت کنند.