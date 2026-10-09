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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

کشف ۵۰۰۰ دستگاه استخراج رمزارز در یک واحد در مازندران

کشف ۵۰۰۰ دستگاه استخراج رمزارز در یک واحد در مازندران

ساری - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران از شناسایی و ضبط پنج هزار دستگاه استخراج رمزارز در جریان بازرسی از یک واحد در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان علیجان‌نژاد از کشف و ضبط پنج هزار دستگاه استخراج رمزارز در جریان بازرسی از یکی از واحدهای این استان خبر داد.

وی اظهار کرد: بازرسان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت مازندران با همکاری اعضای کارگروه کشف کالای قاچاق، در جریان بررسی و بازرسی از یک واحد، تعداد پنج هزار دستگاه ماینر را شناسایی کردند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران افزود: این تجهیزات به ظن قاچاق کشف و ضبط شده و برای انجام اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گرفته است.

علیجان‌نژاد با اشاره به پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده این دستگاه‌ها همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6972517

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