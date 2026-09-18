کشف محموله ۷۰ میلیارد ریالی لوازم خانگی قاچاق در قم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کریمی از کشف و ضبط ۶۱ دستگاه لوازم خانگی قاچاق در یکی از انبارهای استان قم خبر داد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم بیان کرد: این کشفیات در جریان اجرای طرح تشدید بازرسی و در قالب گشت مشترک بازرسان اداره‌کل صمت، پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان و یگان تکاوری انجام شده است.

وی افزود: در این عملیات، یک انبار نگهداری لوازم خانگی مورد بازرسی قرار گرفت و کالاهایی که خارج از ضوابط قانونی در آن نگهداری می‌شد، شناسایی و ضبط شد.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، محموله کشف‌شده شامل ۴۹ دستگاه کولر گازی، هشت دستگاه یخچال و چهار دستگاه ماشین لباسشویی بوده است.

مجموع ارزش کالاهای مکشوفه ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده و تمامی اقلام موجود در انبار در چارچوب اقدامات قانونی تحت کنترل و ضبط قرار گرفته است.