شناسایی ۳۰ نانوایی متخلف در بازرسی ویژه از واحدهای بابل

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان علیجاننژاد شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با هدف تشدید نظارت بر عملکرد واحدهای خبازی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، طرح بازرسی متمرکز از نانواییهای شهرستان بابل با حضور بازرسان صمت چند شهرستان استان به اجرا درآمد.
وی افزود: در جریان این طرح که طی یک روز انجام شد، عملکرد ۱۱۰ واحد خبازی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه در این بازرسیها ۳۰ واحد متخلف شناسایی شدند، گفت: برای این واحدها پرونده تخلف تشکیل و جهت رسیدگی و صدور رأی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
علیجاننژاد عمده تخلفات کشفشده را گرانفروشی، کمفروشی، درج نکردن قیمت و رعایت نکردن ضوابط بهداشتی عنوان کرد و تأکید کرد: نظارت بر فعالیت نانواییها بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی از جمله گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، درج نکردن قیمت یا صادر نکردن فاکتور، موضوع را از طریق سامانه و تلفن ۱۲۴ به بازرسان صمت اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
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