به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی ظهر شنبه اظهار کرد: پرونده تخلف عرضه خارج از شبکه و قاچاق ۴۰۰ کیسه آرد یارانه‌ای به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان نهاوند مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به مستندات موجود در پرونده و ارائه نکردن مدارک مثبته و سند خرید از سوی متهم، تخلف انتسابی را محرز و مسلم دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان تصریح کرد: دادگاه علاوه بر صدور حکم به ضبط محموله آرد کشف شده متخلف را به پرداخت ۲۴ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

محمدی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به ضوابط قانونی در خصوص وسایل نقلیه حامل کالای قاچاق شعبه متخلف را به جای ضبط کامیون حامل کالا معادل ارزش ریالی آن به پرداخت ۱۲ میلیارد ریال جزای نقدی دیگر محکوم کرد تا در مجموع متخلف به پرداخت ۳۶ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شود.

وی در پایان یادآور شد: این محموله قاچاق با هوشیاری و تلاش ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نهاوند از یک دستگاه کامیون کشف و پرونده آن برای سیر مراحل قانونی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده بود.