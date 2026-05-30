۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

۳۳ هزار میلیارد ریال پرونده تخلف اقتصادی در مازندران تشکیل شد

ساری- مدیرکل صمت مازندران گفت: طی ماه قبل ۲ هزار و ۶۳۶ پرونده تخلف اقتصادی تشکیل شد که ارزش ریالی آنها به بیش از ۳۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان علیجان‌نژاد شامگاه شنبه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر بازار مازندران، اظهار داشت که در سه ماه اخیر، همه بازرسان این اداره کل با فعالیت مضاعف پای کار بوده‌اند و نتیجه این تلاش‌ها، ثبت بیشترین حجم کشفیات تخلف در استان بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با ارائه جزئیات آمار بازرسی‌ها توضیح داد که در تنها یک ماه یعنی اردیبهشت سال جاری، یازده هزار و ۴۳۱ نوبت سرکشی از واحدهای مختلف صنفی، تولیدی و توزیع‌کننده کالا در شهرستان‌های استان انجام شده است.

وی گفت: از میان این تعداد بازرسی، نزدیک به دو هزار و ۶۳۶ واحد متخلف شناسایی و پرونده آنها به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.

علیجان‌نژاد ارزش مجموع این پرونده‌های تشکیل شده را سه هزار و ۳۲۶ میلیارد ریال اعلام کرد و تأکید کرد که این رقم نشان‌دهنده حجم بالای تخلفات اقتصادی در بازار استان است.

وی بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره نوع کالاها یا نام واحدهای متخلف، گفت که گزارش‌های تفصیلی به تدریج منتشر خواهد شد.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه بیشترین حجم کشفیات تخلف در استان طی ماه‌های اخیر ثبت شده، از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه بی‌قانونی در بازار، موضوع را سریعاً گزارش دهند.

وی مصادیق تخلف را شامل گرانفروشی، ننوشتن قیمت روی کالا، صادر نکردن فاکتور رسمی، احتکار کالا، عرضه خارج از شبکه و موارد مشابه برشمرد.

علیجان‌نژاد در پایان تأکید کرد: مردم می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ یا مراجعه به سامانه اینترنتی ۱۲۴ دات آی آر، به بازرسان این اداره کل اطلاع دهند.

