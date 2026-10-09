تربیت اسلامی حق کودکان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باقری ارومی در خطبه های نماز جمعه این هفته ارشق به مناسبت روز جهانی کودک به بیان آیات قرآن و روایات اهل بیت(ع) درباره اهمیت تربیت اسلامی کودکان جهت شکل دادن شخصیت آنها پرداخت و بر حق برخورداری کودکان از محیط خانوادگی و اجتماعی امن تاکید کرد.

وی به تحولات منطقه و موفقیت های رزمندگان انصارالله یمن در عقب راندن متجاوزان سعودی و حمله به زیرساختهای آنها اشاره کرد و افزود: تسلط بر تنگه باب المندب اکنون عربستان سعودی را در محاصره و تنگنا قرار داده است.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق گفت: وی با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال نقشه کشی برای مرحله جدیدی از جنگ و درگیری نظامی است گفت: آمریکا به سبب از دست دادن پایگاه های خود در منطقه به دنبال جنگی کوتاه و کم هزینه است اما رژیم صهیونی این بار سعی دارد کشور امارات متحده عربی را به عنوان نیروی حمایتی خود وارد این جنگ کند.

حجت الاسلام والمسلمین باقری ارومی با بیان اینکه کشورهای اسلامی به جای دل بستن به دشمن باید با وحدت در کنار یکدیگر بایستند گفت: پیش از این پایگاه های امریکا در منطقه هدف مشروع ما بودند ولی اگر امارات در این جنگ ورود مستقیم داشته باشد ضربه سختی از نیروهای مسلح ما خواهد خورد.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق به سفر معاون محترم اجرایی رئیس جمهور به شهر رضی و بازدید از مرکز جامع سلامت و بررسی نحوه اجرای نظام ارجاع پزشکی اشاره کرد و گفت: به برکت نظام جمهوری اسلامی امروز خدمات بهداشت و درمان به دورافتاده ترین روستاها هم ارائه می شود و امیدواریم از برکات این سفر افزایش امکانات و بهبود خدمات این مرکز سلامت باشد.