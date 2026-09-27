به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری، در حاشیه این بازدید از پروژه ایمن سازی جاده اردبیل،مشگین شهر، هدف اصلی از اجرای این طرح را حفظ ایمنی مسافران و تسهیل در عبور و مرور جاده‌ای عنوان کرد و اظهار کرد: عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت این مسیر به طول ۱۶ کیلومتر در حال اجراست و با تلاش مجموعه راهداری، طی ماه آینده زیر بار ترافیک خواهد رفت.

قلندری همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه روشنایی محورهای مواصلاتی، تصریح کرد: علاوه بر بهسازی مسیر، ۱۵ کیلومتر روشنایی نیز در این محور اجرایی شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۲۸ کیلومتر از محورهای بزرگراهی شهرستان اردبیل با اعتباری معادل ۲۵۰ میلیارد تومان در دست اجراست که این پروژه‌ها نیز طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا یک ماه آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.

فرماندار اردبیل با تأکید بر توجه ویژه به توسعه راه‌های روستایی، گفت: در حوزه راه روستایی، پروژه‌هایی با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری است. همچنین ۷۱ پروژه راه روستایی در سطح شهرستان در حال اجراست و قرارداد ۴ پروژه دیگر نیز با اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان منعقد شده است.

قلندری با اشاره به وضعیت مناسب برخورداری روستاهای شهرستان از راه‌های دسترسی مناسب، تصریح کرد: با تکمیل این طرح‌ها، شاخص‌های ایمنی و دسترسی در محورهای روستایی و بزرگراهی شهرستان اردبیل به نحو مطلوبی ارتقا خواهد یافت.