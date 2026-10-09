وحدت و ایمان، پشتوانه ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید بهنام منافی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه لاهرود که در جوار بارگاه ملکوتی امامزاده سید ابراهیم خراسانی(ع) برگزار شد، ضمن دعوت به رعایت تقوای الهی و تبیین جایگاه نماز جمعه اظهار کرد: نماز جمعه فریضه‌ای الهی و انسان‌ساز است که در تقویت ارتباط بندگان با خداوند و تحکیم پیوندهای اجتماعی جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به تقابل جبهه حق و باطل گفت: در نبرد با دشمنان، وحدت و انسجام ملت، سدی نفوذناپذیر در برابر جنگ ترکیبی دشمن است و حفظ همدلی و ایستادگی مردم می‌تواند توطئه‌های دشمنان را خنثی کند.

امام جمعه لاهرود با اشاره به تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد: دشمنان با وجود برخورداری از تجهیزات و امکانات گسترده، در برابر اراده و ایمان ملت ایران با محدودیت روبه‌رو هستند؛ چراکه ملت ایران با اتکا به خداوند متعال و اعتقاد به پشتیبانی الهی، مسیر مقاومت و ایستادگی را دنبال می‌کند.

حجت‌الاسلام منافی همچنین با بیان اینکه تقابل ایران و آمریکا را نباید صرفاً به موضوعاتی همچون ذخایر نفتی، توان موشکی و انرژی هسته‌ای محدود کرد، مسئله اعتبار، جایگاه و اقتدار را از ابعاد مهم این رویارویی دانست و بر اهمیت حفظ عزت و استقلال کشور تأکید کرد.

وی در ادامه سخنان خود، خودکفایی اقتصادی را ضامن استقلال کشور برشمرد و با تاکید بر ضرورت تقویت توان داخلی و کاهش وابستگی اقتصادی، افزود: استقلال واقعی کشور در کنار اقتدار سیاسی و دفاعی، نیازمند برخورداری از اقتصادی توانمند و متکی بر ظرفیت‌های داخلی است.

امام جمعه لاهرود در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه محاسبات الهی فراتر از قدرت و برآوردهای بشری است، ایمان و توکل به خداوند را از عوامل مهم امیدآفرینی و پایداری در مسیر حق دانست و بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.