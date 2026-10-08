به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد داورنیا، اظهار کرد: امروز شاهد حضور و بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از مرکز خدمات جامع سلامت شبانه‌روزی رضی بودیم تا از نزدیک در جریان پایلوت اجرای این طرح قرار گیرد.

وی افزود: در این طرح که در 2 سطح در حال اجراست، سطح اول در کلیه مناطق کشور و استان اردبیل در حال اجراست که از طریق مراکز بهداشتی، به جد پیگیری برای ارتقای سلامت تک‌تک خانوارها انجام می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: با تأکید رئیس‌جمهور، اجرای سطح دوم این طرح در برخی از شهرها شروع شده و ما نیز در ماه‌های اخیر، در خلخال و مشگین‌شهر به صورت پایلوت، اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده را شاهد هستیم.

داورنیا افزود: در نوبت‌دهی تا 91 درصد و مدیریت سطح دو تا 51 درصد، بازخورد مثبت را شاهد بودیم و قطعاً این فرایند با ثبت اطلاعات مراجعین، روز به روز ارتقا یافته و شکل فراگیری آن را در سایر مناطق استان اردبیل نیز شاهد خواهیم بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود: دولت چهاردهم به جد پیگیر اجرایی شدن این طرح است تا حفظ سلامت تک‌تک اعضای خانواده مورد توجه قرار گرفته و اقدامات پیشگیرانه قبل از ابتلا به بیماری‌ها مورد دقت باشد.

داورنیا ادامه داد: به صورت سراسری، در روزهای سه‌شنبه، اجرای این طرح مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد و مانیتورینگ این طرح به صورت دقیق و با رصد به‌موقع انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: در خلخال و مشگین‌شهر نیز در سطح استان و با تلاش همکاران ما، اجرای این طرح نتایج مثبتی داشته، به طوری که استان اردبیل جزو استان‌های پیشرو و موفق در اجرایی شدن این طرح است که نتایج آن را در ارتقای سلامت تک‌تک شهروندان و کاهش بیماری‌ها نظاره‌گر خواهیم بود.