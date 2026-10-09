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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۴

کمیسیون اروپا بر همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی تاکید کرد

کمیسیون اروپا بر همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی تاکید کرد

کمیسیون اروپا با ابراز تأسف از تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه دیوان کیفری بین‌المللی، بر همکاری با این نهاد و حمایت از استقلال آن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، کمیسیون اروپا روز جمعه اعلام کرد تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه دیوان کیفری بین‌المللی «عمیقاً تأسف‌بار» است.

کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای تأکید کرد که برای تضمین تداوم فعالیت مؤثر دیوان، همکاری نزدیکی با این نهاد خواهد داشت و همچنان متعهد است با هر ۱۲۵ کشور عضو اساسنامه رم همکاری کند تا استقلال دیوان حفظ و مورد احترام قرار گیرد و این نهاد بتواند مأموریت مهم خود را ادامه دهد.

در این بیانیه همچنین آمده است که با توجه به اینکه اجرای تحریم‌ها شش ماه زمان می‌برد، هنوز فرصتی برای گفت‌وگو وجود دارد.

این موضع‌گیری در پی اعلام تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی صورت گرفته است؛ اقدامی که نگرانی‌هایی درباره توانایی این نهاد برای ادامه فعالیت و پیامدهای آن برای روابط واشنگتن با متحدان اروپایی برانگیخته است.

کد مطلب 6972727

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