به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیوان کیفری بین‌المللی روز جمعه، ۹ اکتبر (۱۷ مهر)، تحریم‌های اعمال‌شده از سوی دولت آمریکا را به‌ شدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست اطمینان حاصل کنند که این نهاد بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

این دیوان در بیانیه‌ای اعلام کرد: این اقدام تلاشی برای اخلال در روند اجرای عدالت و جلوگیری از انجام وظایفی است که دیوان برای آن ایجاد شده است. این اقدام حمله‌ای به حاکمیت قانون و بنیان‌های نظم حقوقی بین‌المللی به شمار می‌رود.

دیوان کیفری بین‌المللی تأکید کرد که به اجرای کامل مأموریت خود ادامه خواهد داد. این مأموریت شامل پیگرد افراد متهم به ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایت تجاوز است؛ در مواردی که کشورهای عضو تمایلی به رسیدگی نداشته باشند یا قادر به انجام آن نباشند.

با این حال، دیوان هشدار داد که به‌تنهایی قادر به ادامه این مسیر نیست و از کشورهای عضو خواست امکانات و منابع موردنیاز برای فعالیت آن را فراهم کنند. آمریکا عضو این دیوان نیست.

در بیانیه این نهاد آمده است: دیوان نمی‌تواند به‌ تنهایی ایستادگی کند. سرنوشت آن اکنون تا حدی در دست کشورهایی است که این نهاد را بنیان گذاشتند.

دیوان کیفری بین‌المللی همچنین تأکید کرد که موضوع صرفاً دفاع از یک نهاد نیست، بلکه حفاظت از نظم بین‌المللی مبتنی بر حاکمیت قانون را در بر می‌گیرد و تاریخ درباره این مقطع قضاوت خواهد کرد.