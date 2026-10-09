به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد دولت دونالد ترامپ تحریم‌هایی علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرده است. وی مدعی شد ترامپ اجازه نخواهد داد این دیوان شهروندان آمریکایی را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.

روبیو افزود این تحریم‌ها هرگونه معامله با دیوان را ممنوع می‌کند، منابع مالی آن را هدف قرار می‌دهد و توانایی این نهاد برای اقدام علیه آمریکا را تضعیف خواهد کرد.

وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت واشنگتن از متحدان خود، از جمله کشورهای عضو دیوان که برای حفاظت از خود به آمریکا متکی هستند، انتظار دارد این نهاد را مهار کنند. وی هشدار داد اگر دیوان کیفری بین‌المللی مهار نشود، آمریکا به تلاش‌های خود برای برچیدن آن ادامه خواهد داد.

در واکنش به این اقدام، نزهت شمیم خان، معاون دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، تحریم‌های آمریکا را محکوم کرد و گفت این اقدامات فعالیت‌های این نهاد را متوقف نخواهد کرد.

خان در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز در لاهه اظهار داشت: «این تحریم‌ها با هدف تضعیف حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی و فعالیت یک نهاد قضایی مستقل اعمال شده‌اند.» وی تأکید کرد: «فعالیت ما در تمامی پرونده‌ها، تحقیقات و پیگردهای قضایی ادامه خواهد یافت.»