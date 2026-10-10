به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که دیوان کیفری بین المللی یک ساختار سیاسی است که تهدید ماهیتی علیه دموکراسی به شمار می رود!

وی اضافه کرد: از رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا برای اتخاذ این تصمیم قاطع مبنی بر اعمال تحریم ها علیه دیوان کیفری بین المللی تشکر می کنم.

این حمایت نتانیاهو از اقدام آمریکا به دلیل گام های اتخاذ شده از سوی مجامع جهانی علیه جنایات رژیم صهیونیستی و صدور حکم جلب بین المللی وی مطرح می شود.

مایک هاکابی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی نیز این اقدام را شجاعانه و اخلاقی توصیف کرد.

پیشتر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل تحریم های آمریکا علیه دیوان کیفری بین المللی را ضربه سنگین به عدالت جهانی توصیف کرد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز این اقدام آمریکا را غیر قابل قبول خواند.

همچنین کانادا، دانمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند و انگلیس حمایت خود را از این دیوان در برابر آمریکا اعلام کردند.

روز گذشته مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد دولت دونالد ترامپ تحریم‌هایی علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرده است. وی مدعی شد ترامپ اجازه نخواهد داد این دیوان شهروندان آمریکایی را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.