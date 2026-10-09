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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

برنده جایزه صلح نوبل: آخرین کارم ارائه گزارش نسل‌کشی در غزه بود

برنده جایزه صلح نوبل: آخرین کارم ارائه گزارش نسل‌کشی در غزه بود

ناوی پیلای، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ با اشاره به گزارش اخیر خود درباره غزه تأکید کرد که آخرین اقدامش پیش از دریافت جایزه، ارائه گزارشی بوده که تحولات این منطقه را نسل‌ توصیف می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ناوی پیلای، قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی، هنگام اعلام خبر دریافت جایزه صلح نوبل در یک نشست حقوقی در شهر نورنبرگ آلمان حضور داشت.

پیلای در جمع حاضران گفت: آخرین کاری که انجام دادم، ارائه گزارش درباره غزه بود که آنچه در آنجا رخ می‌دهد را نسل‌کشی توصیف می‌کند.

او همچنین در واکنشی طنزآمیز به تشویق حاضران گفت: «اگر کمی بیشتر تشویق کنید، شاید این جایزه را با ترامپ تقسیم کنم.» این اظهارنظر ظاهراً به اقدام ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۵، اشاره داشت که در ژانویه مدال خود را به دونالد ترامپ اهدا کرد.

پیلای ۸۵ ساله به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین‌الملل برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ شد. کمیته نوبل نیز با اشاره به فشارهای فزاینده بر نظام حقوق بین‌الملل، بر ضرورت حفاظت از نهادهای بین‌المللی و حاکمیت قانون تأکید کرد.

این جایزه در شرایطی به پیلای اعطا می‌شود که دیوان کیفری بین‌المللی با انتقادها و تحریم‌های دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روبه‌روست. ترامپ پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ پیشین این رژیم از سوی این دادگاه، فشارها علیه آن را افزایش داده و ماه گذشته نیز از کشورها خواسته بود از دیوان خارج شوند.

کمیته نوبل در تقدیر از کارنامه او اعلام کرد پیلای در طول فعالیت حرفه‌ای خود، دولت‌ها و رهبران ملی را پاسخگو کرده و به قربانیان خشونت و درگیری امید بخشیده است. او در حال حاضر نیز به‌عنوان قاضی در دیوان بین‌المللی دادگستری فعالیت می‌کند و در پرونده اتهام نسل‌کشی علیه میانمار حضور دارد.

کد مطلب 6972611

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