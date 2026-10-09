نیازمند: من را ساندویچ کردند تا گل زدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیام نیازمند پس از پیروزی ۳ بر یک پرسپولیس گفت: بازی های پس از فیفادی همیشه سخت است بخصوص این دوره که خیلی طولانی بود. به هواداران تبریک می گویم.

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران افزود: ایستادن در چارچوب دروازه رسپولیس همیشه سخت است چه برسد به اینکه بازوبند را ببندیم. لطف بازیکنان باتجربه بود و چند نفری مثل خدابنده لو از من باتجربه تر هستند اما کادرفنی و بازیکنان باعث شدند تا بازوبند را ببندم.

او درباره انگیزه‌های ایستادن در چارچوب دروازه تیم ملی تصریح کرد: تا جام ملت ها فرصت زیادی مانده است و امیدوارم در بهترین فرن باشیم تا مردم را خوشحال کنیم.

نیازمند درباره گلی که صنعت نفت به ثمر رساند یادآور شد: روشی هست که برخی داورها خطا می گیرند و بعضی ها هم نه! اصطلاح فوتبالی است که من را ساندویچ کردند و گل زدند. آرسنال هم فصل قبل اینگونه به گل می رسید و قهرمان لیگ برتر انگلیس هم شد. خرده ای نمی شود گرفت و ما باید بیشتر کار کنیم.

او درباره گلزنی اوستون ارونوف هم خاطرنشان کرد: خیلی خوشحالیم گل زد. کیفیت او ثابت شده است.