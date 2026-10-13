نه قول قهرمانی می دهم نه حضور در نیمه نهایی؛ باشگاه باید بازیکن بسازد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در اظهاراتی به تشریح دلایل دعوت نشدن برخی بازیکنان از جمله مهدی قایدی، محمد خدابنده‌لو و احمد نوراللهی به اردوی تیم ملی پرداخت و درباره شرایط فنی بازیکنان، وضعیت بدنی لژیونرها، برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی برای جام ملت‌های آسیا و همچنین پرونده علیرضا بیرانوند توضیحاتی ارائه کرد.

بیشترین بازی ملی قایدی در زمان حضور من بوده است

قلعه‌نویی در رابطه با دعوت نشدن مهدی قایدی به تیم ملی اظهار کرد: این بازیکن زمانی که در استقلال حضور داشت، به تیم ملی دعوت نشد. بهتر است آمار او را بررسی کنید تا مشخص شود بیشترین تعداد بازی ملی‌اش در زمان کدام سرمربی بوده است. زمانی که قایدی با استقلال قهرمان شد، کارلوس کی‌روش و ویلموتس که سرمربیان وقت تیم ملی بودند، او را دعوت نکردند.

وی افزود: اگر دنبال حاشیه بودم، یک بازیکن از الاتحاد کلبا را دعوت نمی‌کردم. من اصول و چارچوب‌هایی دارم و هرکس از آن عبور کند، قطعاً دعوت نخواهد شد. مهدی قایدی بیشترین بازی ملی خود را در زمان حضور من انجام داده است. من آمار و دقایق بازی بازیکنان را به‌طور دقیق بررسی می‌کنم و شرایط فنی برایم اهمیت زیادی دارد.

سرمربی تیم ملی با اشاره به وضعیت مصدومیت برخی بازیکنان گفت: قایدی در آمریکا دو بار مصدوم شد. ما مانند روزبه چشمی، یک تیم پزشکی عالی تشکیل داده‌ایم که هر روز به ما گزارش می‌دهد. اگر روزبه چشمی آماده بود، می‌توانست بهترین دوران خود را برای تیم ملی به نمایش بگذارد. او، احسان حاج‌صفی و رامین رضاییان می‌توانستند به ما کمک کنند، اما شرایط بازیکنان را در نظر می‌گیریم. قرار نیست هر بازیکنی که در اردوی قبلی حضور داشته، در تمام اردوهای بعدی هم دعوت شود.

قلعه‌نویی درباره دعوت نشدن محمدحسین کنعانی‌زادگان و علی علیپور نیز عنوان کرد: کاش تیم پزشکی حضور داشت و توضیح می‌داد که این دو بازیکن مصدوم بودند.

توضیحات قلعه‌نویی درباره دعوت نشدن خدابنده‌لو

سرمربی تیم ملی در پاسخ به پرسشی درباره دعوت نشدن محمد خدابنده‌لو اظهار کرد: باید همه مسائل را شفاف توضیح دهیم. در تیم ملی، به‌جز دروازه‌بان، مدافع وسط و تا حدودی هافبک دفاعی، در هر پست نمی‌توان بیش از دو بازیکن در اختیار داشت. برای مثال، در پست وینگر چپ گاهی جابه‌جایی‌هایی انجام می‌دهیم و از بازیکنی مانند آریا یوسفی در چند پست، از جمله وینگر چپ و پیستون چپ، استفاده می‌کنیم. باید توانایی بازیکنان و نیازهای تیم را در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: آیا ما در پست دفاع چپ مشکل داریم یا نداریم؟ در حال حاضر شرایط این پست را بررسی می‌کنیم. بازیکنانی که در اختیار داریم باید متناسب با نیازهای تیم انتخاب شوند. در پست هافبک دفاعی نیز چهار یا پنج بازیکن داریم. محمد خدابنده‌لو از جمله بازیکنانی بود که در زمان حضور من در گل‌گهر شرایط فوتبالی خوبی پیدا کرد و سپس به تیم دیگری رفت. در این پست بازیکنانی مانند سعید عزت‌اللهی و محمد قربانی را داریم و در اردوی اخیر نیز عارف حاجی را اضافه کردیم. امید نورافکن هم حضور دارد که واقعاً از خط خوردن او در دقیقه ۹۰ متأسف شدم.

دنیس هنوز توانایی واقعی خود را نشان نداده است

قلعه‌نویی در ادامه درباره عملکرد دنیس و شرایط او در تیم ملی گفت: دنیس سال‌های زیادی در اروپا زندگی کرده است. اگر بازیکنی ۱۰ تا ۱۲ سال در لیگ حرفه‌ای اروپا بازی کرده باشد، آیا ما اشتباه می‌کنیم یا آن‌ها هم اشتباه می‌کنند؟ دنیس به کمی زمان نیاز دارد تا با محیط سازگار شود و ارتباط نزدیک‌تری با سایر بازیکنان برقرار کند، اما از نظر فنی هنوز آن چیزی را که توانایی‌اش را دارد، نشان نداده است. این موضوع طبیعی است.

سرمربی تیم ملی درباره دعوت نشدن احمد نوراللهی نیز گفت: در این پست اکنون بازیکنان جوان خوبی داریم؛ محمد قربانی، رزاقی‌نیا، امید نورافکن و چند بازیکن دیگر در این موقعیت حضور دارند. توقعات باید متناسب با شرایط باشد.

وی با انتقاد از برخی منتقدان تیم ملی افزود: زمانی که فوتبال ایران ۱۴ بازیکن لژیونر داشت، پاداش‌های آن‌چنانی پرداخت می‌شد، اما همین افراد از تیم ملی چنین توقعاتی نداشتند و مربی خاص خودشان را قهرمان ملی می‌کردند.

لیگ اروپا با لیگ امارات و قطر قابل مقایسه نیست

قلعه‌نویی با اشاره به تفاوت شرایط بازیکنان شاغل در لیگ‌های اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس اظهار کرد: لیگ اروپا کجا و لیگ‌های امارات و قطر کجا؟ با دو جلسه تمرین نمی‌توان بازیکن را آماده کرد. ما دو تورنمنت را پشت سر گذاشتیم؛ یکی جام ملت‌های آسیا و دیگری جام جهانی که از نظر شرایط بدنی، کیفیت خوبی داشتیم.

وی ادامه داد: اکنون نامه زده‌ایم که از تاریخ ۱۹ یا ۲۰ آذر باید بازیکنان تیم ملی را در اختیار داشته باشیم. من و همکارانم شرایط بسیار خوبی را برای بازیکنان فراهم می‌کنیم. یکی از کارشناسان گفته بود باشگاه مکانی برای مصرف کردن بازیکن است، نه بازیکن‌سازی؛ واقعاً این حرف خنده‌دار است. سؤال من از او این است که آیا ما باید از کوچه و بازار بازیکن جمع کنیم؟

سرمربی تیم ملی با اشاره به افت بدنی برخی لژیونرها تصریح کرد: بازیکنان ما که در لیگ‌های امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس بازی می‌کنند، در نخستین اردوی تیم ملی پس از جام جهانی، در مقایسه با دیدار برابر مصر که آخرین بازی ما در جام جهانی ۲۰۲۶ بود، ۲۵ درصد افت بدنی داشتند.

هیچکس در جلسه هیئت‌رئیسه از من سؤال نپرسید

قلعه‌نویی درباره جلسه هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال و مباحث مطرح‌شده در آن گفت: همکاران من همه خوب هستند و تغییری نخواهند کرد. در جلسه هیئت‌رئیسه توضیح دادم و ۱۰ دقیقه صحبت کردم، اما به خدا قسم حتی یک نفر هم سؤالی نپرسید. اگر حرفی وجود دارد، من در خدمت هستم، اما کسی سؤالی مطرح نکرد و ما هم جلسه را ترک کردیم.

وی افزود: من اصلاً در آن جلسه قول قهرمانی ندادم. هیچ‌یک از اعضای هیئت‌رئیسه کوچک‌ترین سؤالی از من نپرسیدند. من مشکلات تیم ملی را توضیح دادم و به اعضا گفتم اگر کسی می‌تواند با این شرایط تیم ملی را به نیمه‌نهایی یا فینال جام ملت‌های آسیا برساند، بسم‌الله. هیچ‌کس کوچک‌ترین حرفی به من نزد. جالب است که حجت کریمی، عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، از دوستان ماست، اما تنها نکته‌ای که در جلسه هیئت‌رئیسه تأیید کرد، صحبت‌های خود او بود.

قلعه‌نویی: درباره پرونده بیرانوند به هیچ کمیته‌ای توصیه نکرده‌ام

سرمربی تیم ملی در ادامه درباره اختلاف علیرضا بیرانوند با باشگاه تراکتور، احتمال وساطت برای حل این مشکل و موضوع سربازی این دروازه‌بان اظهار کرد: قانون باید برای همه یکسان باشد و بیرانوند هم باید مطابق قانون عمل کند. او در چند وقت اخیر تمرکز لازم را نداشته است. در بازی با ازبکستان با او صحبت کردم؛ بیرانوند بازیکن بزرگی است و یکی از ارکان تیم ملی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: به درخواست خودش، او را در بازی با ازبکستان به میدان فرستادم، اما در مسابقه بعدی نیمکت‌نشین شد. من خبر ندارم که او می‌خواهد به سربازی برود یا نه. اگر قرار است به سربازی برود، باید برای حضورش در جام ملت‌های آسیا برنامه ویژه‌ای در نظر بگیریم.

قلعه‌نویی در پایان تأکید کرد: من تاکنون کوچک‌ترین توصیه‌ای درباره پرونده‌های بیرانوند به هیچ کمیته‌ای نکرده‌ام.