محمد نوری از هدایت صنعت نفت کنار رفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه صنعت نفت آبادان، همکاری باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان با محمد نوری سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان و کادر فنی او، با توافق طرفین به پایان رسید.

سرمربی جدید تیم فوتبال صنعت نفت آبادان نیز به زودی معرفی خواهد شد.

تیم صنعت نفت در هفته هشتم لیگ برتر و در بازی با پرسپولیس با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد و در رده هجدهم جدول قرار دارد.



این تیم تاکنون در فصل جدید لیگ برتر پیروز نشده است.

لازم به ذکر است که نوری پس از سید مجتبی حسینی سرمربی سابق نساجی دومین مربی ای است که در فصل جدید از سمت خود کنار می رود.