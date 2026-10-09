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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم؛

محمد نوری از هدایت صنعت نفت کنار رفت

محمد نوری از هدایت صنعت نفت کنار رفت

با اعلام باشگاه صنعت نفت آبادان محمد نوری از هدایت این تیم کنار گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه صنعت نفت آبادان، همکاری باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان با محمد نوری سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان و کادر فنی او، با توافق طرفین به پایان رسید.

سرمربی جدید تیم فوتبال صنعت نفت آبادان نیز به زودی معرفی خواهد شد.

تیم صنعت نفت در هفته هشتم لیگ برتر و در بازی با پرسپولیس با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد و در رده هجدهم جدول قرار دارد.

این تیم تاکنون در فصل جدید لیگ برتر پیروز نشده است.

لازم به ذکر است که نوری پس از سید مجتبی حسینی سرمربی سابق نساجی دومین مربی ای است که در فصل جدید از سمت خود کنار می رود.

کد مطلب 6972819

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    نظرات

    • گوزانی IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
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      پاسخ
      مربی خوب از شهر و محل خودشان باید باشد

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