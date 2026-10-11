زمان نشست مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، بدین‌وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس (سهامی عام)، وکلا و قائم‌مقام‌های قانونی آنان و نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، که رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ در محل سالن همایش شهید ضرغام به نشانی ضلع غربی استادیوم آزادی، بعد از کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید قاسم سلیمانی، تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش فعالیت هیات‌مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.

۲. بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.

۳. انتخاب اعضا هیات مدیره

۴. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ و تعیین حق‌الزحمه آنان.

۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت.

۶. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و حق‌الزحمه اعضای مستقل کمیته‌های تخصصی هیات‌مدیره.

۷. اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش هیات‌مدیره.

۸. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

نحوه دریافت برگه ورود به جلسه:

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان می‌توانند برای دریافت برگه ورود به جلسه، در روز دوشنبه مورخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰ به واحد امور مجامع شرکت به نشانی تهران: خیابان شیخ بهائی شمالی، میدان پرسپولیس، خیابان پرسپولیس، کوچه شهید نوری (پانزدهم)، پلاک هشت، ساختمان مرکزی شرکت فرهنگی پرسپولیس مراجعه نمایند.

ارائه اصل مدرک شناسایی معتبر برای سهامداران حقیقی، اصل معرفی‌نامه معتبر از سوی اشخاص حقوقی به همراه مدرک شناسایی نماینده و ارائه مدارک معتبر دال بر وکالت یا نمایندگی قانونی برای سایر نمایندگان، جهت احراز هویت و دریافت برگه ورود ضروری است.