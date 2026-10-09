به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اخبار الیوم، محمد یحیی دستیار دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه، با اشاره به وقوع بحران جدید در یمن، اعلام کرد که از ابتدای ماه اوت تاکنون، بیش از ۲۰۰ هزار نفر در پی تشدید درگیری‌ها آواره شده‌اند که این بالاترین میزان آوارگی از زمان آتش‌بس سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد که بی‌عملی شورای امنیت، به قیمت از دست رفتن جان انسان‌ها تمام خواهد شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در دو ماه اخیر، دست‌کم ۴۶ غیرنظامی کشته و ۱۳۰ نفر زخمی شده‌اند که نیمی از آن‌ها کودک بوده‌اند. علاوه بر این، ۲.۲ میلیون کودک زیر پنج سال با سوء تغذیه حاد دست‌وپنجه نرم می‌کنند و فروپاشی نظام سلامت، خطر شیوع بیماری‌هایی نظیر وبا و سرخک را دوچندان کرده است.

همزمان، مدیرعامل سازمان «نجات کودکان» نیز با هشدار درباره وضعیت کودکان یمنی، این وضعیت را ترکیبی مرگبار از درگیری، آوارگی و بیماری‌های عفونی توصیف کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از کودکان در برابر حملات نظامی، از اعضای شورای امنیت خواست تا از نفوذ خود برای توقف آسیب‌ها به نسل آینده یمن استفاده کنند.