به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه دولت صنعاء وابسته به جنبش انصارالله تاکید کرد که جنایات رژیم سعودی علیه یمن جامعه بین الملل را در برابر یک مسئولیت بزرگ قرار می دهد. جامعه بین الملل باید به وظایف خود در قبال تجاوزات علیه خاک یمن عمل کند.

این وزارت خانه اضافه کرد: نیروهای مسلح یمن بانک اهداف مد نظر خود را که بر اساس اصل مقابله به مثل مشروع است اعلام کرده اند و به همگان نسبت به نزدیک شدن به این مناطق هشدار می دهند.

وزارت خارجه صنعاء تاکید کرد: استقرار حاکمیت ملی بر سراسر خاک یمن بر اساس قوانین بین الملل حق مشروع تلقی می شود.

این وزارت خانه تصریح کرد: تداوم قلدری های رژیم سعودی و هدف قرار دادن خاک یمن نشان می دهد که این رژیم زبانی جز زبان زور نمی فهمد.