به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، جف بارتوس، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل روز جمعه در نشست شورای امنیت حملات به فرودگاه‌های عربستان را محکوم کرد و در ادعایی بی اساس از ایران خواست حمایت خود از انصارالله یمن را متوقف کند.

بارتوس با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها و بدون اشاره به حملات گسترده عربستان به یمن و محاصره این کشور به حملات موشکی اخیر به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض اشاره کرد و مدعی شد که مبارزان یمنی به‌عنوان ابزاری در دست تهران عمل می‌کنند. او ادعا کرد که فعالیت‌های این گروه ثبات منطقه را تضعیف می‌کند، امنیت دریانوردی را به خطر می‌اندازد و غیرنظامیان را هدف تهدید قرار می‌دهد.

معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل خواستار توقف حملات نیروهای یمنی علیه آنچه دولت یمن خواند و عربستان شد و تأکید کرد واشنگتن در برابر تهدیدهای این گروه در کنار عربستان و دولت یمن می‌ایستد. او همچنین مدعی همکاری با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با دولت صنعا، حفاظت از آزادی کشتیرانی و تقویت ثبات بلندمدت منطقه تأکید کرد!

از سوی دیگر، سارا مک‌اینتاش، نماینده انگلیس در سازمان ملل نیز همسو با آمریکا تشدید تنش‌ها را منتسب به نیروهای یمنی دانست و آن را محکوم کرد و مدعی شد که حملات این گروه، رنج غیرنظامیان را افزایش می‌دهد، درگیری‌ها را تشدید می‌کند و چشم‌انداز صلح را دورتر می‌سازد!

او بدون توجه به تجاوزگری و محاصره عربستان علیه یمن بر ضرورت بازگشت به دیپلماسی و دستیابی به راه‌حل سیاسی تأکید کرد. نماینده انگلیس همچنین مدعی شد لندن در سال جاری ۱۳۷ میلیون دلار برای کمک‌های بشردوستانه به یمن اختصاص داده و خواستار اجرای تحریم‌های شورای امنیت علیه افراد و گروه‌های مشمول قطعنامه ۲۱۴۰ شد.