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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

اتهام‌زنی آمریکا به ایران در نشست شورای امنیت درباره یمن

اتهام‌زنی آمریکا به ایران در نشست شورای امنیت درباره یمن

نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت با اعلام حمایت از عربستان و آنچه دولت قانونی یمن خواند، به اتهام‌زنی علیه ایران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، جف بارتوس، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل روز جمعه در نشست شورای امنیت حملات به فرودگاه‌های عربستان را محکوم کرد و در ادعایی بی اساس از ایران خواست حمایت خود از انصارالله یمن را متوقف کند.

بارتوس با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها و بدون اشاره به حملات گسترده عربستان به یمن و محاصره این کشور به حملات موشکی اخیر به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض اشاره کرد و مدعی شد که مبارزان یمنی به‌عنوان ابزاری در دست تهران عمل می‌کنند. او ادعا کرد که فعالیت‌های این گروه ثبات منطقه را تضعیف می‌کند، امنیت دریانوردی را به خطر می‌اندازد و غیرنظامیان را هدف تهدید قرار می‌دهد.

معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل خواستار توقف حملات نیروهای یمنی علیه آنچه دولت یمن خواند و عربستان شد و تأکید کرد واشنگتن در برابر تهدیدهای این گروه در کنار عربستان و دولت یمن می‌ایستد. او همچنین مدعی همکاری با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با دولت صنعا، حفاظت از آزادی کشتیرانی و تقویت ثبات بلندمدت منطقه تأکید کرد!

از سوی دیگر، سارا مک‌اینتاش، نماینده انگلیس در سازمان ملل نیز همسو با آمریکا تشدید تنش‌ها را منتسب به نیروهای یمنی دانست و آن را محکوم کرد و مدعی شد که حملات این گروه، رنج غیرنظامیان را افزایش می‌دهد، درگیری‌ها را تشدید می‌کند و چشم‌انداز صلح را دورتر می‌سازد!

او بدون توجه به تجاوزگری و محاصره عربستان علیه یمن بر ضرورت بازگشت به دیپلماسی و دستیابی به راه‌حل سیاسی تأکید کرد. نماینده انگلیس همچنین مدعی شد لندن در سال جاری ۱۳۷ میلیون دلار برای کمک‌های بشردوستانه به یمن اختصاص داده و خواستار اجرای تحریم‌های شورای امنیت علیه افراد و گروه‌های مشمول قطعنامه ۲۱۴۰ شد.

کد مطلب 6972775

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    نظرات

    • IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
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      آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال ۱۳۹۴ تاکنون ۱۰۰ درصد فقط انواع سلاح های مختلف عربستان سعودی جنایتکار را تأمین می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از اسفندماه سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۰۰ درصد فقط انواع سلاح های مختلف اوکراین جنایتکار را تأمین می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
    • IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
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      دولت وحشی آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر چگونه در جنگ ایران گرفتار شد؟ از سال 1917 تاکنون در هر جای دنیا جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است. آمریکا جنایتکار قاتل مظلومان و مسلمانان در سراسر جهان بوده است.
    • IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
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      آمریکا جنایتکار با وتوی قطعنامه ضدایرانی در شورای امنیت شکست خورد. آمریکا جنایتکار در تنگه هرمز گرفتار شده و راه خروجی ندارد.
    • IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
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      نیروهای متجاوز آمریکا جنایتکار، ترکیه جنایتکار و اسرائیل جنایتکار از سال ۲۰۱۱ تاکنون در خاک سوریه چه غلطی می کنند. نیروهای متجاوز آمریکا جنایتکار، ترکیه جنایتکار و اسرائیل جنایتکار در جنگ سوریه مرتکب جنایات شده اند و باید در دادگاه لاهه محاکمه و مجازات شوند.

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