جزئیاتی از نشست شورای امنیت با محوریت یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره و برخی منابع خبری، نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات یمن، بار دیگر صحنه‌ دوگانگی رفتاری و استانداردهای دوگانه در نهادهای بین‌المللی بود.

در این نشست، در حالی که حامیان ائتلاف متجاوز بر حمایت از ریاض تأکید داشتند، برخی قدرت‌ها از جمله روسیه و چین بر لزوم پایان فوری خشونت‌ها و توقف مداخلات نظامی در یمن تأکید کردند.

رویکرد یک‌جانبه واشنگتن و ریاض؛ نادیده گرفتن جنایات علیه غیرنظامیان

در این نشست، نماینده آمریکا با اتخاذ موضعی پیش‌بینی‌شده، بدون اشاره به تداوم محاصره ظالمانه یمن و کشتار غیرنظامیان توسط ائتلاف سعودی، حملات متقابل نیروهای انصارالله به زیرساخت‌های متجاوزان را به شدت محکوم کرد.

نماینده آمریکا با فرافکنی و متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به حمایت از جنبش انصارالله، خواستار توقف هرگونه کمک به این جریان شد.

وی همچنین با حمایت تمام‌قد از دولت دست‌نشانده ریاض، خواستار اعمال فشارهای بیشتر شورای امنیت از طریق اجرای قطعنامه‌های ۲۱۴۰ و ۲۲۱۶ شد.

نماینده پاکستان نیز در همسویی با مواضع سعودی، بدون اشاره به محاصره طولانی‌مدت فرودگاه صنعا و بمباران مناطق مسکونی توسط جنگنده‌های ائتلاف، مدعی حمایت از حاکمیت و امنیت عربستان شد و بر ایستادگی در کنار ریاض تأکید کرد.

هشدار روسیه درخصوص فروپاشی آتش‌بس و فاجعه انسانی

در نقطه مقابل، نماینده روسیه با ارائه‌ تصویری واقع‌بینانه از وضعیت بحرانی یمن، اعلام کرد که آتش‌بسی که عملاً از اکتبر ۲۰۲۲ برقرار بود، دیگر کارایی خود را از دست داده و یمن اکنون با جدی‌ترین بحران نظامی و سیاسی طی پنج سال اخیر مواجه است.

وی با ابراز نگرانی عمیق از تحولات دریای سرخ و تنگه باب‌المندب، تأکید کرد که این وضعیت امنیت تجارت جهانی را با تهدید جدی روبرو کرده است.

نماینده روسیه تصریح کرد: «هیچ جایگزینی برای مذاکرات وجود ندارد و تلاش برای حل بحران از طریق توسل به زور، یمن و کل منطقه را به سمت هرج‌ومرجی غیرقابل کنترل سوق خواهد داد.»

چین؛ لزوم دستیابی به سازوکار امنیت مشترک

نماینده چین در شورای امنیت نیز با ارائه آماری از وضعیت وخیم انسانی که شامل هزاران کشته، زخمی و آواره است، بحران یمن را در مرحله‌ای حساس و نگران‌کننده توصیف کرد.

وی با بیان اینکه پیامدهای این درگیری‌ها فراتر از مرزهای یمن رفته است، تصریح کرد: «توسل به زور هرگز راهکار پایان‌بخش این بحران نخواهد بود.»

نماینده چین همچنین خواستار اتخاذ رویکردی جامع برای دستیابی به سازوکار امنیت مشترک در منطقه خاورمیانه شد تا از تبدیل شدن یمن به عرصه‌ی تسویه حساب‌های منطقه‌ای جلوگیری شود.

تاکید فرستاده سازمان ملل و سومالی بر راهکار سیاسی

هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن، نیز درگزارش خود با تأکید بر شرایط سرنوشت‌ ساز کنونی، راه برون‌رفت از بحران را تنها از مسیر پیشبرد روند سیاسی دانست.

در همین حال، نماینده سومالی با ابراز نگرانی شدید از موج مهاجرت یمنی‌ها به کشورهای همسایه از جمله سومالی و جیبوتی، تأکید کرد که این کشور نباید به بستری برای جنگ‌های نیابتی تبدیل شود و از همه طرف‌ها خواست به سمت راه‌ حل سیاسی پایدار حرکت کنند.