یمن: پروازهای بشردوستانه از مبدأ و به مقصد فرودگاه ریاض مجاز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد اجازه انجام پروازهای بشردوستانه از مبدأ و به مقصد فرودگاه ریاض به تمامی پروازهایی داده می‌شود که از مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه در صنعا مجوز دریافت کرده باشند.

پیش از این مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه دولت یمن با هشدار به شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد که حریم هوایی عربستان، به استثنای آسمان مکه و مدینه، صحنه عملیات نیروهای یمنی خواهد بود.

مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه دولت یمن در بیانیه‌ای از شرکت‌های هواپیمایی خواست هشدارهای صادرشده درباره حریم هوایی عربستان را جدی گرفته و از نادیده گرفتن آن خودداری کنند.

«عمر البخیتی» سخنگوی دولت یمن نیز اعلام کرده بود که آسمان و فرودگاه‌های عربستان به بخشی از صحنه عملیات نیروهای مسلح یمن تبدیل شده است.