https://mehrnews.com/x3dh9t ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۰ کد مطلب 6972869 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۰ ۲۲۳ شب خروش مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه محلات- در این ویدئو ۲۲۳ شب خروش مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6972869 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری خروش حماسی مردم انقلابی سلماس در لبیک به ندای رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید اتحاد و همدلی ارومیهایها در حمایت از وطن به شب ۲۲۳ رسید گنبدکاووس ۲۲۳ شب ایستادگی یک میدان و دلهایی همراه ایران کردکوییها زیر آسمان شب، روایتگر ایستادگی و وفاداری شدند برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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