https://mehrnews.com/x3dj4Q ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۰۵ کد مطلب 6975043 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۰۵ تجدید میثاق مردم محلات با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۵ حماسه و ایستادگی محلات- در این ویدئو تجدید میثاق مردم محلات با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۵ حماسه و ایستادگی را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6975043 کپی شد مطالب مرتبط ۲۲۴ شب پایداری در خمین؛ عهدی که با آفتاب ولایت گره خورد تجلی ایمان در دیار آفتاب؛ حضور پرشور مردمی در شب ۲۲۶ تجدیدعهد با رهبری تداوم مقاومت و ایستادگی مردم محلات در شب ۲۲۶ حمایت از وطن شکوه وفاداری مردم محلات در تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب ۲۲۳ شب خروش مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه برچسبها تجمع مردمی محلات رهبر معظم انقلاب اسلامی
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