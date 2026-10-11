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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۰۵

تجدید میثاق مردم محلات با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۵ حماسه و ایستادگی

تجدید میثاق مردم محلات با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۵ حماسه و ایستادگی

محلات- در این ویدئو تجدید میثاق مردم محلات با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۵ حماسه و ایستادگی را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6975043

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