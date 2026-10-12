https://mehrnews.com/x3djwH ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۴ کد مطلب 6976114 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۴ شکوه وفاداری مردم خمین در شب ۲۲۶ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب خمین- در این ویدئو شکوه وفاداری مردم خمین در شب ۲۲۶ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6976114 کپی شد مطالب مرتبط ۲۲۳ شب لبیک؛ بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب روایت ایستادگی در قلب ایران؛ ۲۲۷ شب خروش مردم دیار آفتاب ۲۲۳ شب خروش مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه خروش مردم خمین در شب ۲۲۲ تجدید بیعت با رهبری کاروان شهدای میناب در قزوین؛ روایت ترکیهایها از ایرانِ پس از جنگ برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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