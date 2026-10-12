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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۴

شکوه وفاداری مردم خمین در شب ۲۲۶ تجدیدمیثاق با آرمان‌های انقلاب

شکوه وفاداری مردم خمین در شب ۲۲۶ تجدیدمیثاق با آرمان‌های انقلاب

خمین- در این ویدئو شکوه وفاداری مردم خمین در شب ۲۲۶ تجدیدمیثاق با آرمان‌های انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6976114

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