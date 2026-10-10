  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

انتقاد گولان از توهمات نتانیاهو درباره براندازی نظام ایران

انتقاد گولان از توهمات نتانیاهو درباره براندازی نظام ایران

رئیس حزب دموکرات ها در رژیم صهیونیستی از توهمات نتانیاهو در خصوص براندازی نظام حاکم بر ایران انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یائیر گولان رئیس حزب دموکرات ها در رژیم صهیونیستی تاکید کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم آمریکا را در خصوص ساقط کردن نظام حاکم بر ایران بدون داشتن راهبرد سیاسی مشخص فریب داد.

وی همچنین گفت که بهتر بود نتانیاهو یک طرح دیپلماتیک منطقه ای را برای تضمین امنیت رژیم صهیونیستی دنبال می کرد.

لازم به ذکر است جریان معارض در رژیم صهیونیستی بارها به دلیل دروغ های نتانیاهو قبل از جنگ افروزی علیه ایران مبنی بر براندازی فوری نظام حاکم بر کشورمان از وی انتقاد کرده بودند.

عملکرد نامطلوب نتانیاهو طی سال های گذشته به ویژه جنگ افروزی های منطقه ای باعث کاهش محبوبیت وی شده است. نتایج یک نظرسنجی انتخاباتی در اراضی اشغالی نشان می دهد حزب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی سه کرسی دیگر را در مقایسه با ابتدای ماه جاری از دست می دهد و ۲۱ کرسی را از آن خود می کند.

کد مطلب 6973338

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایرانی IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سگ صهیون می داند که به دست ایرانی از صفحه روزکار محو خواهد شد ....

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها