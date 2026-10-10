انتقاد گولان از توهمات نتانیاهو درباره براندازی نظام ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یائیر گولان رئیس حزب دموکرات ها در رژیم صهیونیستی تاکید کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم آمریکا را در خصوص ساقط کردن نظام حاکم بر ایران بدون داشتن راهبرد سیاسی مشخص فریب داد.

وی همچنین گفت که بهتر بود نتانیاهو یک طرح دیپلماتیک منطقه ای را برای تضمین امنیت رژیم صهیونیستی دنبال می کرد.

لازم به ذکر است جریان معارض در رژیم صهیونیستی بارها به دلیل دروغ های نتانیاهو قبل از جنگ افروزی علیه ایران مبنی بر براندازی فوری نظام حاکم بر کشورمان از وی انتقاد کرده بودند.

عملکرد نامطلوب نتانیاهو طی سال های گذشته به ویژه جنگ افروزی های منطقه ای باعث کاهش محبوبیت وی شده است. نتایج یک نظرسنجی انتخاباتی در اراضی اشغالی نشان می دهد حزب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی سه کرسی دیگر را در مقایسه با ابتدای ماه جاری از دست می دهد و ۲۱ کرسی را از آن خود می کند.