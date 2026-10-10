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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۹

کشف بیش از ۲۵۰ گرم هروئین از معده متهم در خاتم

کشف بیش از ۲۵۰ گرم هروئین از معده متهم در خاتم

یزد- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم از کشف بیش از ۲۵۰ گرم هروئین از معده یک متهم در ایست بازرسی این شهرستان خبر داد و گفت: متهم با صدور قرار تأمین قضایی روانه زندان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، رضا رضایی اظهار کرد: در جریان بازرسی از یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در ایست بازرسی خاتم، مشخص شد متهم مواد مخدر را از طریق بلعیدن و جاسازی در معده خود حمل می‌کرد.

وی افزود: با هماهنگی قضایی، مواد مخدر کشف و خودرو توقیف شد و برای متهم پرونده قضایی تشکیل شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم ادامه داد: متهم پس از صدور قرار تأمین قضایی روانه زندان شد و بررسی ابعاد پرونده و شناسایی سایر افراد مرتبط احتمالی در دستور کار قرار دارد.

رضایی با تأکید بر برخورد قانونی با قاچاق مواد مخدر، خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق و حمل مواد مخدر و صیانت از سلامت و امنیت جامعه با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان قرار دارد.

کد مطلب 6973051

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