کشف ۵۴ کیلوگرم شیشه و هروئین در خاتم؛ یک متهم بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، رضا رضایی اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاتم و با هماهنگی قضایی، یکی از متهمان بومی و سابقه‌دار در حوزه قاچاق مواد مخدر شناسایی شد.

وی افزود: این متهم در جریان عملیات تعقیب و گریز، دستگیر و خودروی پژو پارس تقویت‌شده حامل مواد مخدر توقیف شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم ادامه داد: در بازرسی از خودرو، ۴۰ کیلوگرم شیشه و ۱۴ کیلوگرم هروئین کشف و ضبط شد.

رضایی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده قضایی و صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان شده است، گفت: رسیدگی به ابعاد پرونده ادامه دارد.

وی همچنین از تلاش مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاتم قدردانی کرد و بر تداوم اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر تأکید کرد.