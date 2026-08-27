کشف بیش از ۱۱۰ کیلو تریاک و حشیش در یزد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار داشت: ماموران انتظامی استان یزد با اشراف اطلاعاتی از تردد خودروهای حامل موادافیونی در محورهای مواصلاتی مطلع شدند.

وی افزود: با اقدامات ماموران پلیس، سه دستگاه خودرو سبک و سنگین در جاده‌های ورودی استان یزد شناسایی و توقیف و در بازرسی از آن‌ها بیش از ۱۱۰ کیلو موادمخدر شامل؛ ۷۷ کیلو تریاک و ۳۳ کیلو و ۷۰۰ گرم حشیش کشف شد.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در این خصوص پنج قاچاقچی که قصد انتقال این محموله از شرق کشور به یزد را داشتند دستگیر و به مقامات قضائی معرفی شدند.