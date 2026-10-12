۲۴۷ کیلوگرم مواد مخدر در مهریز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ مهدی رحماندوست با اشاره به اقدامات پلیس در مقابله با توزیع مواد مخدر اظهار کرد: در جریان اجرای این طرح، ۲۴۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و سه خرده‌فروش مواد افیونی دستگیر شدند.

وی افزود: در این عملیات همچنین ۱۱ معتاد متجاهر جمع‌آوری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهریز با تأکید بر تداوم برخورد با جرائم مرتبط با مواد مخدر گفت: پلیس با برهم‌زنندگان نظم عمومی و مخلان امنیت برخورد قانونی می‌کند و حفظ امنیت و آرامش شهروندان را در اولویت قرار می‌دهد.