به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی بعد از ظهر شنبه با حضور سرزده در تعدادی از نانوایی‌های شهر الوند، از نزدیک وضعیت فعالیت این واحدها و نحوه ارائه خدمات به شهروندان را بررسی کرد.

در این بازدید، روند پخت نان، کیفیت و وزن چانه‌ها، رعایت ساعات کاری و وضعیت بهداشت نانوایی‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و فرماندار البرز با گفت‌وگوی مستقیم با شهروندان حاضر در محل، مسائل و مطالبات آنان را پیگیری کرد.

قاسمی در جریان این بازدید، به برخی واحدهای متخلف تذکر داد و با تأکید بر اهمیت تأمین نان باکیفیت و رعایت ضوابط در نانوایی‌ها اظهار کرد: نظارت بر نان به‌عنوان قوت غالب مردم، خط قرمز مدیریت شهرستان است.

وی تأکید کرد: بازدیدهای میدانی و بازرسی از نانوایی‌ها بدون اطلاع قبلی و با جدیت ادامه خواهد داشت تا روند فعالیت این واحدها، کیفیت نان و رعایت الزامات بهداشتی به‌طور مستمر مورد بررسی قرار گیرد.