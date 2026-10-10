۱۲۰ میلیارد تومان برای احداث پیش بیمارستان چهاربرج تامین اعتبار شد

یوسف روستا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه شهرستان چهاربرج اظهار داشت: با وجود اینکه چهاربرج شهرستانی تازه تأسیس است، اما از جمعیت شهری قابل‌توجهی برخوردار است و نیازمند نگاهی ویژه در حوزه بهداشت و درمان است تا زیرساخت‌های این حوزه متناسب با نیاز شهروندان گسترش یابد.

وی در بخش مهمی از سخنان خود از اخذ مجوز احداث پیش بیمارستان چهاربرج خبر داد و گفت: طی دو سال اخیر پیگیری‌های مستمری برای احداث پیش بیمارستان در این شهرستان انجام دادیم که خوشبختانه منجر به اخذ مجوز ماده ۲۳ شد.

وی در خصوص جزئیات تأمین اعتبار این پروژه تصریح کرد: بودجه اولیه این پروژه ۱۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است که ۵۰ درصد آن از طریق اعتبارات عمرانی فرمانداری شهرستان چهاربرج و ۵۰ درصد دیگر توسط دانشکده علوم پزشکی میاندوآب تأمین خواهد شد.

افزایش مراکز بهداشتی مناطق روستایی چهاربرج در دستور کار

رئیس دانشکده علوم پزشکی میاندوآب در پایان خاطرنشان کرد: پروژه پیش بیمارستان چهاربرج اکنون آماده پیمان‌سپاری است و در صورت تأمین به‌موقع اعتبارات، پیش‌بینی می‌شود که این شهرستان ظرف دو سال آینده صاحب پیش بیمارستان شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی میاندوآب از احداث خانه بهداشت روستای مرادخانلو خبر داد و گفت: مشکل اعتباری این پروژه با دستور ویژه مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بررسی و مقرر شد در اسرع وقت نسبت به رفع کمبودهای مالی آن اقدام شود تا مردم این روستا در کوتاه‌ترین زمان ممکن از خدمات بهداشتی بهره‌مند شوند.

وی همچنین از احداث یک باب خانه بهداشت در روستای فیروزآباد خبر داد و گفت: در خصوص این طرح نیز مقرر شد ۵۰ درصد اعتبار مورد نیاز ساخت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تأمین شود تا فرآیند واگذاری به پیمانکار اجرایی و عملیات ساخت آغاز گردد.