ابطال ۵۱ پروانه استاندارد و تعلیق ۴۹ پروانه تولید در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، داوود مزیدی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح اقدامات نظارتی این اداره‌کل اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۵۱ پروانه استاندارد به دلیل نداشتن کیفیت لازم و رعایت نشدن الزامات مربوطه ابطال و ۴۹ پروانه نیز تعلیق شده است.

مدیرکل استاندارد استان گلستان افزود: واحدهایی که پروانه استاندارد آن‌ها تعلیق می‌شود، تا زمان رفع نواقص و تأیید مجدد، اجازه تولید انبوه و استفاده از نشان استاندارد را ندارند. در موارد ابطال پروانه نیز تولیدکننده باید فرایند دریافت مجوز را از ابتدا طی کند.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر کیفیت محصولات در بخش‌های مختلف تولیدی انجام می‌شود، اظهار کرد: تخلفات و نواقص کیفی به یک صنعت خاص محدود نیست و صنایع غذایی، شیمیایی، ساختمانی، مکانیکی و فلزی را در بر می‌گیرد.

مزیدی ادامه داد: برخورد با واحدهای متخلف متناسب با نوع تخلف، میزان اهمیت نقص و تکرار آن انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد تذکر یا اخذ تعهد کفایت می‌کند، اما در موارد بحرانی، جمع‌آوری کالا از بازار یا توقف خط تولید در دستور کار قرار می‌گیرد.

بررسی ۴۹ پرونده در کمیسیون ماده ۴۲

وی با اشاره به اقدامات قانونی برای برخورد با متخلفان گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، هشت جلسه کمیسیون برگزار و ۴۹ پرونده بررسی شده است. این کمیسیون با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد با واحدهایی که الزامات استاندارد را رعایت نمی‌کنند، فعالیت دارد.

مدیرکل استاندارد گلستان همچنین از انجام هزار و ۱۲۷ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: بازرسی‌ها، نمونه‌برداری‌ها و آزمون‌های تخصصی با هدف اطمینان از انطباق محصولات با استانداردهای ملی انجام می‌شود.

ساماندهی محصولات فاقد استاندارد در بازار

مزیدی با اشاره به شناسایی برخی محصولات فاقد نشان استاندارد یا مشخصات لازم در بازار اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال، در حوزه مصالح ساختمانی و برخی فرآورده‌های توزیعی، مواردی از عدم انطباق شناسایی شد که دستور جمع‌آوری آن‌ها صادر شده و پیگیری‌های لازم برای برخورد قانونی با متخلفان در حال انجام است.

وی افزود: نحوه برخورد با محصولات غیرمنطبق براساس سطح خطر تعیین می‌شود و در مواردی که نقص، سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان را تهدید کند، اقدامات فوری برای جلوگیری از عرضه و توزیع محصول انجام خواهد شد.

نظارت بر کیفیت نان و محصولات کشاورزی

مدیرکل استاندارد گلستان با اشاره به اهمیت کیفیت نان در سبد مصرفی خانوارها گفت: نانوایی‌ها در دامنه استانداردهای اجباری قرار ندارند، اما این اداره‌کل در سال‌های گذشته با اجرای طرح‌های نظارتی، موضوعاتی مانند تناسب نوع آرد با نان تولیدی، صحت عملکرد ترازوها و کیفیت نمک مصرفی را بررسی کرده است.

مزیدی اضافه کرد: امسال نیز با پیگیری‌های انجام‌شده و تأمین اعتبار موردنیاز، اجرای طرح بررسی کیفیت نان در سطح استان در برنامه قرار گرفته است.

وی همچنین از نمونه‌برداری از ۶۰ محصول کشاورزی در چارچوب تکالیف برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و گفت: این محصولات از نظر فلزات سنگین بررسی و نمونه‌ها برای انجام آزمایش‌های تخصصی به پژوهشگاه استاندارد ارسال شده است. نتایج نهایی پس از جمع‌بندی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کنترل مصرف انرژی در واحدهای تولیدی

مدیرکل استاندارد گلستان با اشاره به شعار امسال هفته استاندارد با محور انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه اظهار کرد: از ۴۱ فرایند شناسایی‌شده در حوزه مصرف انرژی، ۳۶ فرایند مشمول استانداردهای اجرایی هستند و واحدهای مربوطه باید معیارهای مصرف انرژی را رعایت کنند.

وی افزود: اجرای این الزامات می‌تواند به کاهش اتلاف انرژی، کاهش هزینه‌های تولید و عرضه محصولات باکیفیت‌تر و قیمت مناسب‌تر کمک کند. همچنین برای واحدهای منطبق با معیارهای مصرف انرژی، موضوع مشوق‌های حمایتی با همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است.

نظارت بر آسانسورها و تجهیزات شهربازی

مزیدی با تأکید بر اهمیت ایمنی عمومی اظهار کرد: آسانسورها باید از سوی شرکت‌های مجاز نصب و پس از ثبت اطلاعات در سامانه مربوطه، توسط شرکت‌های بازرسی صلاحیت‌دار مورد ارزیابی قرار گیرند. صدور تأییدیه ایمنی آسانسور نیز در فرایند قانونی صدور پایان کار ساختمان نقش دارد.

وی از شهروندان خواست هنگام استفاده از آسانسورها، از معتبر بودن تأییدیه آن‌ها اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده تخلف یا نقص، موضوع را از طریق سامانه‌ها و راه‌های ارتباطی اداره‌کل استاندارد پیگیری کنند.

مدیرکل استاندارد گلستان همچنین با اشاره به نظارت بر تجهیزات بازی در شهربازی‌ها گفت: این تجهیزات باید تأییدیه معتبر و مجوز بهره‌برداری داشته باشند و در صورت نداشتن شرایط ایمنی لازم، اقدامات قانونی از جمله توقف بهره‌برداری انجام خواهد شد.

بازرسی از واحدهای صنفی و جایگاه‌های سوخت

مزیدی با اشاره به وظایف اداره‌کل استاندارد در حوزه اندازه‌شناسی گفت: صحت عملکرد ترازوها و وسایل سنجش مورد استفاده در واحدهای صنفی، نازل‌های جایگاه‌های سوخت و تجهیزات اندازه‌گیری در مراکز عرضه عمومی بررسی می‌شود تا از تضییع حقوق خریداران و فروشندگان جلوگیری شود.

وی ادامه داد: همچنین کمیت واقعی محصولات پیش‌بسته‌بندی‌شده، از جمله مواد غذایی و محصولات سلولزی، با اطلاعات درج‌شده روی بسته‌بندی تطبیق داده می‌شود و در صورت مشاهده مغایرت، اقدامات لازم براساس ضوابط انجام خواهد شد.

توسعه ظرفیت آزمایشگاهی و حمایت از تولید

مدیرکل استاندارد گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت ۱۸ آزمایشگاه در استان گفت: توسعه ظرفیت‌های آزمایشگاهی و به‌روزرسانی تجهیزات، امکان ارزیابی دقیق‌تر محصولات را فراهم می‌کند و می‌تواند در ارتقای کیفیت تولید و تسهیل فرایندهای مرتبط با واردات و صادرات مؤثر باشد.

مزیدی خاطرنشان کرد: اداره‌کل استاندارد استان در کنار نظارت بر تولید و عرضه کالا، با دستگاه‌هایی مانند دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، شهرداری‌ها، شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی همکاری دارد تا با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، کیفیت محصولات و ایمنی خدمات ارتقا یابد.

وی تأکید کرد: هدف اصلی استاندارد، حمایت از حقوق مردم، افزایش اعتماد عمومی، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و فراهم کردن زمینه توسعه پایدار است و تحقق این اهداف بدون همکاری تولیدکنندگان، دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی مسئولانه رسانه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.