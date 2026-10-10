عسکری: پیگیر برگزاری کنسرت «علیرضا قربانی» در شاندیز هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی عسکری با تاکید بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات فرهنگی جوانان اظهار کرد: پیگیر برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در شهرستان طرقبه شاندیز هستیم و برای فراهم شدن زمینه اجرای این برنامه، برنامه‌ریزی و پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی بیان کرد: جامعه امروز به برنامه‌های فرهنگی و هنری نیاز دارد و مطالبات به‌حق جوانان و نوجوانان در این حوزه نباید بر زمین بماند.

وی افزود: اگرچه متولی اصلی برگزاری این‌گونه برنامه‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هستند، اما من نیز موضوع برگزاری کنسرت علیرضا قربانی را پیگیری می‌کنم، چراکه معتقدم مسوولان باید نسبت به نیازها و مطالبات فرهنگی جوانان پاسخگو باشند.

عسکری با اشاره به علاقه شخصی خود به اجراهای هنرمند کشورمان، علیرضا قربانی گفت: معتقدم برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند بخشی از نیازهای روحی و روانی جوانان را پاسخ دهد و در ایجاد فضای مثبت اجتماعی موثر باشد.

معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی با اشاره به تاکیدهای مطرح‌شده در سطح ملی برای برگزاری برنامه‌های موسیقی در شهرهایی مانند مشهد و اصفهان اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود تا جوانان بتوانند از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری بهره‌مند شوند و بخشی از مطالبات آنان در این زمینه پاسخ داده شود.

وی موسیقی را بخشی از نیازهای روحی جامعه دانست و افزود: موضوع به‌زیستن و ارتقای کیفیت زندگی مردم اهمیت دارد و برنامه‌های فرهنگی و هنری می‌توانند در افزایش نشاط اجتماعی نقش داشته باشند.

عسکری با تاکید بر ضرورت تقویت تاب‌آوری روانی و اجتماعی جوانان گفت: در شرایط کنونی باید برای بهبود وضعیت روحی و روانی جامعه تلاش کنیم و به مطالبات فرهنگی نسل جوان توجه داشته باشیم.

معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی افزود: در شورای معاونان استانداری نیز مسائل فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و بر این باوریم که برنامه‌ریزی در این حوزه باید با در نظر گرفتن شرایط جامعه و نیازهای جوانان انجام شود.

وی با اشاره به مخالفت‌های مطرح‌شده درباره برگزاری این کنسرت اظهار کرد: پیگیری برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در شاندیز را ادامه می‌دهیم و امیدواریم با برنامه‌ریزی و فراهم شدن شرایط لازم، زمینه اجرای این برنامه فراهم شود.