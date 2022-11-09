باید در حوزه فضای مجازی قوی شویم/حمایت از هنرمندان موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام مجید سماواتی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: از ۴۰۰ روستا در شهرستان نیشابور ۸۰ نفر مرد مبلغ بصورت متمرکز در فضای روستاهای نیشابور در حال فعالیت هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور افزود: ۳۰۰ نفر مبلغ زن در سیستم داریم که از این تعداد ۷۰ مبلغ فعال داریم که از این تعداد ۳۰ نفر در مدارس در حال فعالیت هستند.

وی ابراز کرد: ۱۰۰ مسجد در شهر نیشابور داریم که از این تعداد ۵۰ مسجد فعال داریم و مابقی بدلیل عدم حضور امام جماعت فعال نیست که در حال برنامه ریزی جهت رفع این موارد هستیم.

سماواتی با اشاره به ورود سازمان تبلیغات به موضوع همسر یابی ورود کرده است بیان کرد: ما در نیشابور تاکنون مجوزی در خصوص سامانه همسر یابی صادر نکرده‌ایم و فقط یک نفر اعلام آمادگی کرده است که در حال طی کردن فرآیندهای لازم هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور خاطرنشان کرد: کلاس‌های عفاف حجاب در مدارس نیشابور تعطیل شده است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مربوطه این کلاس‌ها مجدد در شهرستان نیشابور فعال شود.

وی گفت: مبلغین نیشابور آمادگی دارند در حوزه جلوگیری از اعتیاد مردم ورود کنند و جلساتی در این زمینه نیز با مسئولین شهرستان برگزار کرده‌ایم.

سماواتی اظهار کرد: آموزش و پرورش باید مجدد اردوهای آموزشی، تفریحی و فرهنگی را فعال کند تا دانش آموزان بتوانند خود را تخلیه کند و در کلاس‌های توجیهی به مهارت‌های زندگی دست پیدا کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور با اشاره به کنسرت علیرضا قربانی در نیشابور افزود: مردم به شادی نیاز دارند و در مورد اخذ بلیط برای ادارات نیشابور جهت شرکت در این کنسرت اشتباه بود، هر مسئولی می‌خواهد در کنسرت شرکت کند خودش باید بلیط تهیه کند و لازم است از هنرمندان نیشابور در زمینه موسیقی حمایت شود.

سماواتی ابراز کرد: متأسفانه در حوزه فضای مجازی ضعیف هستیم و لازم است در حوزه فضای مجازی قوی شویم تا شبهاتی که در این فضا مطرح می‌شود به خوبی تبیین شود تا از سو استفاده دشمن از مردم جلوگیری شود.