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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

مخالفتی با برگزاری رویداد «ایرانم» با حضور علیرضا قربانی وجود ندارد

مخالفتی با برگزاری رویداد «ایرانم» با حضور علیرضا قربانی وجود ندارد

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: شورای تأمین استان خراسان رضوی با برگزاری رویداد فرهنگی «ایرانم» در مشهد موافق است و مخالفتی با آن وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص اخباری مبنی بر لغو رویداد فرهنگی «ایرانم» در طرقبه و شاندیز با حضور علیرضا قربانی اظهار کرد: من زمزمه‌ها در خصوص لغو این رویداد را نشنیدم.

وی افزود: مجوزهایی که دستگاه‌های متولی داده بودند، در شورای تأمین استان نیز بحث شد و روی کلیات آن همه موافق بودند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: شاید بحث ساعت برگزاری این رویداد مطرح بود که ساعت مناسبی باشد تا مشکلات ترافیکی و رفت‌وآمد ایجاد نشود. در مجموع مخالفتی نبود و شورای تأمین هم موافق برگزاری این رویداد است. امیدوار هستیم که این رویداد برگزار شود و مشکلی نداشته باشد.

کد مطلب 6966295

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