مخالفتی با برگزاری رویداد «ایرانم» با حضور علیرضا قربانی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص اخباری مبنی بر لغو رویداد فرهنگی «ایرانم» در طرقبه و شاندیز با حضور علیرضا قربانی اظهار کرد: من زمزمه‌ها در خصوص لغو این رویداد را نشنیدم.

وی افزود: مجوزهایی که دستگاه‌های متولی داده بودند، در شورای تأمین استان نیز بحث شد و روی کلیات آن همه موافق بودند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: شاید بحث ساعت برگزاری این رویداد مطرح بود که ساعت مناسبی باشد تا مشکلات ترافیکی و رفت‌وآمد ایجاد نشود. در مجموع مخالفتی نبود و شورای تأمین هم موافق برگزاری این رویداد است. امیدوار هستیم که این رویداد برگزار شود و مشکلی نداشته باشد.