به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اعتراضات دانش‌آموزان فرانسوی در سومین هفته خود قرار دارد و با پیوستن شماری از دانشجویان دانشگاه‌های معتبر پاریس گسترش یافته است. معترضان معتقدند کاهش هزینه‌های دولتی در پی بحران بودجه، مشکلات نظام آموزشی را تشدید کرده است.

دولت فرانسه وعده داده است حدود ۳ هزار معلم واجد شرایط را که هنوز کار خود را آغاز نکرده‌اند، برای جبران کمبود نیروی آموزشی به مدارس اعزام کند. این طرح بلافاصله اجرا می‌شود و چند ده میلیون یورو هزینه خواهد داشت. اتحادیه‌های دانش‌آموزی این تصمیم را نخستین دستاورد مهم اعتراضات دانسته‌اند، اما خواستار ادامه اعتراض‌ها و اعتصاب سراسری مدارس در سه‌شنبه آینده شده‌اند.

بر اساس آمار وزارت آموزش فرانسه، نزدیک به ۱۰ درصد ساعات تدریس در دبیرستان‌های دولتی فرانسه بدون معلم مانده است. این بحران دولت را با چالش افزایش هزینه‌های آموزشی در شرایط بدهی سنگین عمومی روبه‌رو کرده است.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرد روز پنجشنبه ۷۱ هزار و ۵۰۰ نفر در اعتراضات شرکت کردند. بیشتر تجمع‌ها مسالمت‌آمیز بود، اما مواردی از خشونت و تخریب اموال گزارش شد و آتش‌سوزی در یک مدرسه در شهر پواتیه نیز رخ داد.

هم‌زمان، در بلژیک دو اتحادیه بزرگ کارگری در اعتراض به برنامه‌های کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش هزینه‌های زندگی اعتصاب کردند؛ اقدامی که حمل‌ونقل عمومی، مدارس و پروازها را تحت تأثیر قرار داد.