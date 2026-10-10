به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ذوالفقاری غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل کمیته امداد سمنان، با اشاره به نتایج دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان در کنکور ۱۴۰۵ اظهار کرد: استعداد، پشتکار و تلاش دانش آموزان در کنار حمایت‌های آموزشی، از عوامل موثر در دستیابی به این موفقیت ها است.

وی افزود: بر اساس آمار اعلام شده، یک دانش‌آموز رتبه زیر ۱۰۰ و دو دانش‌ آموز رتبه‌های ۱۰۱ تا ۳۰۰ را کسب کردند. همچنین ۱۴ نفر در بازه رتبه‌های یک هزار و یک تا پنج هزار، ۲۹ نفر در بازه پنج هزار و یک تا ۱۰ هزار، ۲۱ نفر در بازه ۱۰ هزار و یک تا ۱۵ هزار و ۱۸ نفر در بازه ۱۵ هزار و یک تا ۲۰ هزار قرار گرفتند.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان ادامه داد: ۵۰ دانش‌ آموز نیز رتبه‌های بالاتر از ۲۰ هزار را به دست آوردند.

ذوالفقاری با تأکید بر اهمیت هدایت تحصیلی و انتخاب رشته آگاهانه بیان کرد: پس از اعلام نتایج، مشاوران برجسته کلینیک روز در سطح استان و کشور، دانش آموزان تحت حمایت را در فرآیند انتخاب رشته همراهی می کنند تا با شناخت بهتر استعدادها، علایق و ظرفیت‌های خود، مسیر مناسبی برای ادامه تحصیل انتخاب کنند.

وی حمایت از تحصیل و توانمندسازی علمی دانش آموزان را از اولویت‌های کمیته امداد دانست و تأکید کرد: برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای این نهاد با هدف افزایش فرصت‌های پیشرفت تحصیلی و کمک به آینده بهتر فرزندان خانواده های تحت حمایت ادامه خواهد داشت.