محمد حسین ذوالفقاری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جشن عاطفهها در استان سمنان آغاز شد، ابراز داشت: هدف از برگزاری این مراسم تأمین ملزومات آموزشی و نوشت افزار مدرسه دانش آموزان نیازمند است.
وی با بیان اینکه پایگاههای جمعآوری جشن عاطفهها طی هفتههای پایانی شهریور ماه و اوایل مهر ماه در میادین و معابر اصلی شهر برپا میشود، افزود: میعادگاههای نماز جمعه نیز آماده دریافت کمکهای مردمی است.
مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه زنگ جشن عاطفهها هفته نخست آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس نواخته میشود، ابراز داشت: هدف از این اقدام توجه دانش آموزان به حمایت از هم سن و سالهای خودشان است.
ذوالفقاری با بیان اینکه شش هزار و ۵۰۰ دانشآموز نیازمند تحت پوشش کمیته امداد استان سمنان هستند، تصریح کرد: خیران میتوانند تا پایان مهرماه در این کار خیر مشارکت کنند.
وی افزود: دفاتر ۱۱ گانه کمیته امداد و ۱۶۰ مرکز نیکوکاری برای دریافت کمکهای مردمی آماده دریافت کمکهای مردمی است.
به گزارش مهر، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۳۸ و لینک سما به آدرس زیر برای کمکهای خیران در دسترس است.
