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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

نوذری خواستار شناسایی و تجلیل از رتبه‌های برتر کنکور در قزوین شد

نوذری خواستار شناسایی و تجلیل از رتبه‌های برتر کنکور در قزوین شد

قزوین- استاندار قزوین در دیدار با صدرا بهرامی، دانش‌آموز قزوینی و رتبه نهم کنکور سراسری رشته علوم ریاضی و فنی، بر حمایت از نخبگان جوان و شناسایی دانش‌آموزان برتر استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با صدرا بهرامی، دانش‌آموز دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بابایی ۲ قزوین و دارنده رتبه نهم کشوری کنکور سراسری در رشته علوم ریاضی و فنی، از موفقیت علمی این دانش‌آموز تجلیل کرد.

وی با تبریک این موفقیت اظهار کرد: فرزندان ایران افتخار کشور هستند و با تلاش، استعداد و پشتکار خود، آینده‌سازان ایران به شمار می‌روند.

استاندار قزوین حمایت از نخبگان و فراهم‌کردن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان را از اولویت‌های مهم مسیر پیشرفت و توسعه کشور دانست.

نوذری همچنین با تأکید بر ضرورت شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان برتر استان، از اداره‌کل آموزش‌وپرورش قزوین خواست دانش‌آموزانی را که در کنکور سراسری رتبه زیر یک‌هزار کشوری کسب کرده‌اند، شناسایی کند تا در شورای آموزش‌وپرورش استان از آنان تجلیل شود.

کد مطلب 6974488

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