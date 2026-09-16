بهره مندی ۱۰۰ درصد دانش آموزان جامعه هدف استان سمنان از لوازم التحریر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری صبح چهارشنبه در دیدار مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی این اداره کل، اظهار کرد: توانمندسازی تحصیلی دانش‌آموزان تحت پوشش از راهبردهای مهم این نهاد است..

وی ادامه داد : حمایت تحصیلی حدود هشت هزار دانش‌آموز و دانشجو در استان و گسترش همکاری‌های فرهنگی با آموزش و پرورش در دست اجرا است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان یادآور شد: نتیجه حمایت‌ها از دانش آموزان بی بضاعت کاهش چشمگیر موارد ترک تحصیل ناشی از مشکلات مالی و فراهم شدن فرصت ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده‌های تحت پوشش بوده است.

ذوالفقاری همچنین اعلام کرد: در حال حاضر بیش از ۵۵۰ دانشجو از جامعه هدف تحت پوشش کمیته امداد استان سمنان در ۹۱ دانشگاه کشور مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به موفقیت‌های تحصیلی دانش‌آموزان تحت پوشش تصریح کرد: طی دو هفته گذشته، ۳۳ نفر از دانش‌آموزان تحت پوشش در آزمون مدارس سمپاد پذیرفته شدند.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان درباره حمایت از دانش‌آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید توضیح داد: ۱۰۰ درصد فرزندان تحت پوشش از لوازم التحریر بهره‌مند شده‌اند و برای حدود ۷۰ درصد آنان کوله‌پشتی و برای حدود ۵۰ درصد نیز کفش تهیه شده است.

ذوالفقاری تصریح کرد: همچنین بخشی از دانش‌آموزان تحت پوشش و حمایت کمیته امداد نیز از پوشاک ورزشی و سایر ملزومات آموزشی برخوردار شده‌اند.

وی با اشاره به کمک‌های مردمی و مشارکت خیران افزود: در چهار شهرستان استان، گروه‌های جهادی نیز برای ارائه خدمات رایگان به دانش‌آموزان همکاری داشته‌اند و کمک هزینه‌های تحصیلی نیز برای تأمین بخشی از هزینه‌های کتاب و سایر نیازهای آموزشی به حساب دانش‌آموزان واریز شده یا در حال واریز است.