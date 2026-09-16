محمدحسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز سال تحصیلی و ضرورت حمایت از دانش‌آموزان نیازمند اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور، جشن عاطفه‌ها در مدارس استان سمنان برگزار می‌شود تا زمینه تأمین بخشی از ملزومات آموزشی دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد فراهم شود.

وی افزود: در قالب این طرح، تأمین نوشت‌افزار و سایر ملزومات آموزشی مورد نیاز هفت هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز تحت حمایت در استان سمنان دنبال می‌شود و مردم نیکوکار می‌توانند با مشارکت در این پویش، در تأمین نیازهای تحصیلی این دانش‌آموزان سهیم شوند.

آمادگی ۱۶۰ مرکز نیکوکاری برای دریافت کمک‌ها

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از آمادگی ۱۱ دفتر کمیته امداد و ۱۶۰ مرکز نیکوکاری برای دریافت کمک‌های مردمی خبر داد و گفت: پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها نیز در هفته پایانی شهریورماه در میادین اصلی شهرها و میعادگاه‌های نماز جمعه استان برپا خواهند شد.

ذوالفقاری با دعوت از مردم برای مشارکت در جشن عاطفه‌ها خاطرنشان کرد: این طرح فرصتی برای تقویت فرهنگ همدلی و نوع‌دوستی و کمک به دانش‌آموزان نیازمند است تا آنان سال تحصیلی جدید را با آرامش و امید بیشتری آغاز کنند.

وی اضافه کرد: مردم نیکوکار استان سمنان می‌توانند کمک‌های خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۳-۰۴۳۸ به جشن عاطفه‌ها اختصاص دهند.